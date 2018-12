Artsen willen invoering helmplicht voor snorfietsen

Artsen uit verschillende ziekenhuizen willen dat snorfietsers worden verplicht een helm te dragen. 130 artsen onder aanvoering van een neuroloog, een spoedarts en een internist van het UMCG in Groningen pleiten hiervoor. Morgen bieden ze de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een brandbrief hierover aan. De Kamer debatteert donderdag over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Bestuurders van snorfietsen, met een blauw kenteken, mogen zonder helm op het fietspad rijden, brommerrijders met een geel kenteken niet. Maar de snorfiets is feitelijk een brommer, betogen de artsen. Een snorfiets mag 25 km/u rijden en is onveiliger dan een gewone fiets. Bij ongelukken met snorfietsen komen jaarlijks tientallen mensen om het leven en de artsen zien veel letsel.

Hersenletsel

"Overal in het land botsen snorfietsers tegen objecten of verliezen de controle over het stuur. Het leidt vaak tot traumatisch hersenletsel en dit maakt deze ongelukken zo ernstig", zeggen de artsen in hun pleidooi. "Het verlies van hersenfuncties heeft een veel grotere impact op de verdere levens van de slachtoffers dan blijvende schade aan andere lichaamsfuncties", zegt neuroloog Joukje van de Naalt.

Nederland is het enige land in Europa waar geen helmplicht geldt voor dit soort bromfietsen, zeggen de artsen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft al in 2012 aangeraden een helmplicht in te voeren voor snorfietsers. Dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren, staat in hun brandbrief.

Vorige week maakte de overheid bekend dat er maatregelen komen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het officiƫle streven is om het aantal verkeersdoden naar nul terug te brengen. Het aantal verkeersslachtoffers stijgt momenteel.