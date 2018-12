164 landen keuren migratiepact van Marrakesh goed

In Marokko hebben 164 landen, waaronder Nederland, het veelbesproken migratiepact van Marrakesh goedgekeurd.

Het pact is een reeks afspraken in VN-verband om de migratie van naar schatting 258 miljoen migranten in de wereld veilig en geordend te laten verlopen.

Tegelijkertijd moeten politieke, economische en andere redenen waarom mensen hun land van herkomst verlaten, worden teruggedrongen.

Verzet

In meer dan tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Hongarije, is verzet tegen de afspraken, uit angst dat migranten er rechten aan gaan ontlenen. Om aan die angst tegemoet te komen, besloot het Nederlandse kabinet vorige maand dat het in Marrakesh met een zogenoemde standpuntverklaring zou komen.

Daarin staat dat het pact niet-bindend is en er geen nieuwe rechten of verplichtingen uit voortvloeien, zei staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid, die namens het Nederlandse kabinet in Marrakesh is.

In België ontstond naar aanleiding van het pact een kabinetscrisis. Vlak voor het begin van de top liet Chili weten niet in te stemmen met de afspraken.