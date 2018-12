Belgische koning accepteert ontslag kabinetsleden N-VA

Koning Filip van België heeft vanmorgen het ontslag aanvaard van drie ministers en twee staatssecretarissen van de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. De N-VA kon het met de drie coalitiepartners niet eens worden over het VN-migratiepact van Marrakesh.

Gisteravond dreigde N-VA-voorzitter Bart De Wever uit de coalitie te stappen als premier Michel vandaag naar Marokko vliegt om het akkoord namens België te steunen. Michel meldde later op de avond tijdens een persconferentie sowieso naar Marokko te zullen gaan. Daarna maakte hij bekend dat zijn kabinet verder gaat zonder de N-VA.

Gedoogpartner

Michel zal twee staatssecretarissen promoveren tot minister. Mogelijk gaat hij tot de verkiezingen in mei door als minderheidskabinet, met de N-VA als gedoogpartner. "Dan is de N-VA niet meer verantwoordelijk voor het migratiepact en daar was het ze om te doen", zegt correspondent Sander van Hoorn.

Premier Michel heeft voor vanmiddag de ministerraad bijeengeroepen om uitleg te geven over de ontstane situatie. Daarna vertrekt hij naar Marokko, waar morgen in Marrakesh wordt gestemd over het migratiepact.

De crisis in België ontstond nadat verschillende andere landen te kennen hadden gegeven het pact niet of nog niet te willen ondersteunen. De Verenigde Staten trokken zich terug, net als Oostenrijk, Polen en Hongarije.