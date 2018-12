Afschieten herten Oostvaardersplassen vanochtend begonnen

Staatsbosbeheer is begonnen met het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen. De vergunning hiervoor is sinds vorige week rond maar het was nog onduidelijk wanneer het afschieten zou beginnen.

Vanaf vanochtend zijn er bijna dagelijks vier gewapende faunabeheerders in het natuurgebied. De provincie wilde dat er dag en nacht kon worden geschoten. De rechter heeft dat beperkt tot maximaal 19 uur per dag, bij voorkeur zo vroeg mogelijk.

Op de eerste dag wordt er geschoten vanaf een vast punt, of vanuit een stilstaande auto. De faunabeheerders rijden naar plekken in het natuurgebied waar de herten vaak zijn. De geweren zijn uitgerust met een geluiddemper.

Eerst kalfjes

Er worden vooral hinden geschoten, omdat er daar het meest van zijn. Als er kalfjes bij zijn, worden die eerst geschoten en dan pas de hinde. Zo wordt voorkomen dat er verweesde kalveren rondlopen.

Per dag wordt besloten wat er met de kadavers moet gebeuren. De opties zijn dat de kadavers blijven liggen, dat ze naar een destructiebedrijf gaan of verzameld worden voor de poelier. Het idee is om de herten te verkopen aan poeliers in de regio. Maar daarvoor moet eerst worden onderzocht of het vlees goed is. Er is ook nog geen contract afgesloten met poeliers.

Het ministerie van Defensie heeft een tijdelijk vliegverbod ingesteld boven de Oostvaardersplassen. Dat verbod duurt tot 18 december en is volgens Omroep Flevoland bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters en drones te weren.

Verslaggever Martijn Bink is bij het natuurgebied: