Tijdelijk vliegverbod boven Oostvaardersplassen

Boven de Oostvaardersplassen geldt vanaf morgenochtend een tijdelijk vliegverbod. Volgens Omroep Flevoland wil het ministerie van Defensie bevestigen noch ontkennen dat het vliegverbod is afgekondigd in verband met het afschieten van herten, dat komende week begint.

Het vliegverbod gaat morgenochtend om 07.30 uur in en duurt tot 18 december 17.00 uur. Het verbod geldt tot een hoogte van 1500 voet, zo'n 500 meter, en is volgens de regionale omroep bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters of drones te weren.

Staatsbosbeheer zegt dat het verbod te maken heeft met het handhaven van de openbare orde. Wat daar precies mee wordt bedoeld, is niet duidelijk. Het ministerie van Defensie wil niks over de reden zeggen. De luchtverkeersleiding zou het vliegverbod op last van Defensie hebben afgekondigd.

Voedselgebrek

Staatsbosbeheer gaat de komende tijd 1800 herten in de Oostvaardersplassen afschieten. De afgelopen winter stierf bijna 60 procent van de edelherten in de Oostvaardersplassen door voedselgebrek. Dat leidde tot fel protest. In april adviseerde de commissie-Van Geel om het aantal grote grazers terug te brengen. De provincie nam het advies over en besloot dat er 490 edelherten mochten overblijven.

Vorige maand wees de bestuursrechter in Lelystad het bezwaar van natuurorganisaties daartegen af. Toch mocht het afschieten nog niet beginnen, omdat eerst de bezwaarprocedure tegen het afgeven van de vergunning moest worden afgewacht. Een paar dagen geleden wees de rechtbank ook het bezwaar af. Dat betekende dat er kan worden begonnen met het afschieten van de dieren.