Marianne Thieme (PvdD) keert waarschijnlijk in februari terug in Kamer

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren herstelt goed van haar ziekte en keert waarschijnlijk in februari terug in de Tweede Kamer. Dat heeft Kamerlid Esther Ouwehand, vervangend fractievoorzitter, bekendgemaakt op het partijcongres in Bussum.

"Het is het eerste congres waar Marianne Thieme helaas verstek moet laten gaan vanwege ziekte. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat ze in februari haar werk weer kan oppakken", zei Ouwehand. Wat Thieme mankeert, is niet bekend.

Esther Ouwehand neemt tot Thiemes terugkeer de functie van fractievoorzitter waar. Gedurende het ziekteverlof wordt Thieme in de Tweede Kamer vervangen door Christine Theunissen. Zij zat voor de partij in de Eerste Kamer en was fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag.

Internationaal

Ouwehand stond op het partijcongres ook stil bij de groei van de partij sinds de oprichting in 2002, ook internationaal. "Toen dacht men: best een goeie grap, maar dat gaat natuurlijk nooit lang duren."

Twaalf jaar geleden haalde de partij voor het eerst twee zetels in de Tweede Kamer. Op dit moment zijn dat er vijf, en twee zetels in de Eerste Kamer. Wereldwijd heeft de partij achttien zusterpartijen.