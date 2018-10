Senator Partij voor de Dieren tijdelijk in Tweede Kamer voor zieke Thieme

In de Tweede Kamer is Christine Teunissen beëdigd als tijdelijke vervanger van de zieke partijleider Marianne Thieme. De vervanging geldt voor zestien weken, de wettelijke termijn.

Teunissen was tot gisteren lid van de Eerste Kamer. Om de overstap naar de Tweede Kamer te maken, moest ze haar lidmaatschap van de senaat opzeggen, want je kunt niet in beide Kamers tegelijk zitten. Het is de bedoeling dat ze weer teruggaat naar de senaat als Thieme weer beter is. In de tussentijd neemt partijvoorzitter Floriske van Leeuwen de plaats van Teunissen in de Eerste Kamer in.

Tweede keer

Het is één keer eerder voorgekomen dat een Eerste Kamerlid een Tweede Kamerlid tijdelijk verving: in 2013 maakte SP'er Eric Smaling de overstap om de zieke Manja Smits te vervangen. Omdat Smits niet meer terugkeerde, werd Smaling uiteindelijk 'gewoon' lid van de Tweede Kamer.

Teunissen was tot voor kort ook fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Ook die functie heeft ze neergelegd. Binnenkort is er nóg een nieuwkomer in de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren: Kamerlid Femke Merel van Kooten wordt wegens zwangerschap tijdelijk vervangen door Eva Akerboom. Esther Ouwehand neemt de functie van fractievoorzitter waar.