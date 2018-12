Nederlandse politici dragen gele hesjes warm hart toe

Naar aanleiding van het gelehesjesprotest in Nederland toonde premier Rutte begrip voor hun zorgen over de gevolgen van migratie en vluchtelingen, over de kosten van klimaatmaatregelen en over hun inkomen. "We hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte", zei hij vrijdag in het wekelijkse gesprek met de NOS.

Volgens 50Plus-voorman Henk Krol maken de Franse gilets jaunes duidelijk dat "menig burger zich niet gehoord voelt door de politiek". "In Nederland staan we nog maar op de drempel", twitterde hij.