Rutte: we hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte

De mensen van de beweging van de 'gele hesjes' geven een serieus signaal af, zegt premier Rutte in het programma Gesprek met de minister-president.

Hij begrijpt dat zij zich zorgen maken over migratie en vluchtelingen, over de gevolgen van klimaatmaatregelen en over hun inkomen. "We hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte."

De politiek moet zo goed mogelijk antwoord geven op deze vraagstukken, zegt Rutte. En al is het beeld dat de 'gele hesjes' in Nederland geven nog "divers en verscheiden", de signalen maken wat hem betreft onderdeel uit van de maatschappelijke discussie.