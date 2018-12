'Macron spreekt morgen met bonden en werkgevers na protesten'

Morgenochtend gaat de Franse president Macron in gesprek met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Dat zegt een bron in het Elysée tegen persbureau Reuters. Verwacht wordt dat Macron morgen ook publiekelijk zijn stilzwijgen doorbreekt en een toespraak zal houden waarin hij stilstaat bij de gelehesjesdemonstraties van de afgelopen weken.

De laatste tv-toespraak van Macron was op 27 november. Daarin zei hij dat hij zijn beleid niet laat bepalen door raddraaiers. Daar kwam hij begin deze week deels op terug, toen zijn regering aankondigde de verhoging op de brandstofbelasting uit te stellen. Ook werd aangekondigd dat de prijzen van elektriciteit en gas voorlopig niet worden verhoogd.

Volgens de bron in het Elysée wil Macron morgen alle betrokken partijen bij elkaar brengen om het gesprek aan te gaan over hun zorgen en te luisteren naar hun voorstellen om de impasse te doorbreken.

Catastrofaal

Gisteren gingen ongeveer 125.000 demonstranten in heel Frankrijk de straat op in gele hesjes. Een veelgehoorde reden voor hun protest is de verhoging van de brandstofprijzen, maar ook de hoge werkloosheid, de lage lonen en de plannen om de pensioenleeftijd te verhogen. Gisteren werden 1385 mensen gearresteerd, 135 mensen raakten gewond.

De demonstraties van de gele hesjes zijn volgens de Franse minister van Financiën zeer schadelijk geweest voor de Franse economie. "Het is een catastrofe voor de handel, het is een catastrofe voor onze economie", zei minister Le Maire bij een bezoek aan vernielde winkels in Parijs.

Los van de materiële schade, die in de miljoenen loopt, is er ook veel schade door misgelopen inkomsten. De Franse detailhandel zegt ongeveer een miljard euro te zijn misgelopen sinds de protesten begonnen in november. Ook transportorganisaties zeggen zwaar gedupeerd te zijn door de blokkades van snelwegen door gele hesjes.