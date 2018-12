Van Valerie tot Africa: dit zijn de meest gedraaide nummers op de radio

Er is niet gekeken naar hoe vaak een nummer is gestart. "Maar naar de totale afspeeltijd. Als er een fragment van een liedje is gedraaid telt die uitgezonden lengte ook mee."

In de top 10 staan hits die in dezelfde periode uitkwamen, als Somebody That I Used to Know, I Follow Rivers en Valerie, maar ook liedjes die al veel eerder uitkwamen. Hotel California van de Eagles is het oudste nummer in het lijstje. Daarna volgt Africa van Toto. Een nummer dat dit jaar een opmerkelijke opmars maakte in de Top 2000.