Nederlandse hiphop domineert ook in 2018 Spotify-lijst

Hiphop is net als vorig jaar in Nederland het meest beluisterde genre op Spotify. Acht van de tien meest gestreamde artiesten zijn rappers van eigen bodem, blijkt uit gegevens van de streamingdienst. Vorig jaar waren dat er zes.

Rapper Josylvio staat nu op nummer 1 in de lijst van meest gestreamde artiesten in Nederland. Ronnie Flex is tweede en Lil'Kleine derde. De enige niet-rapper in de top-10 van meest gestreamde artiesten in ons land, is Ed Sheeran. De Britse songwriter was vorig jaar nog de populairste artiest, zowel in Nederland als wereldwijd.

In 2018 ging deze eer naar Drake. Hij is de meest afgespeelde artiest ter wereld op de streamingsdienst. Met 7,9 miljard streams in 2018 is de rapper de meest beluisterde artiest aller tijden op Spotify. Ariana Grande is de meest beluisterde vrouwelijke artiest. Dua Lipa en Cardi B werden respectievelijk tweede en derde.