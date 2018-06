Rapper XXXTentacion (20) doodgeschoten in Miami

De Amerikaanse rapper XXXTentacion (20) is in Miami op straat doodgeschoten. Dat bevestigt de politie in Florida. Jahseh Dwayne Onfroy, zoals de rapper heette, zou van dichtbij zijn geraakt terwijl hij in zijn auto zat.

Het is niet bekend wat de toedracht is van het schietincident. Volgens sommige Amerikaanse media zou het om een beroving gaan.

Sad!

XXXTentacion brak vorig jaar door. Het album dat hij eerder dit jaar uitbracht belandde meteen op de eerste plek in de Amerikaanse album top 200. Het nummer Sad! van het album stond ook hoog in de Amerikaanse hitlijsten.

XXXTentacion had ruim 8,2 miljoen volgers op Instagram en 5,4 miljoen mensen volgden hem op YouTube.