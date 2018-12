Gele hesjes zijn 'een nachtmerrie' voor wijkbewoners en winkeliers

"Niemand weet hoe dit af gaat lopen, ik hoop dat dit goed gaat", zegt Serge, 57. Hij heeft een winkeltje voor telefoon-accessoires vlakbij de Arc de Triomphe in Parijs. Vorige week liep het protest van de gele hesjes daar volledig uit de hand. Daarom heeft hij net als de meeste winkeliers nu uit voorzorg houten platen tegen zijn winkelpui geplaatst.

Parijs is in gespannen afwachting van wat de 'vierde acte' van het protest wordt genoemd. Hebben de vreedzame demonstranten zich af laten schrikken door het geweld en blijven ze thuis? Of hebben de geradicaliseerde demonstranten en relschoppers nu juist pas de smaak te pakken? Niemand die het weet.

Duidelijk is wel dat de concessies die de regering deed door de accijnsverhoging op brandstof te schrappen niet het beoogde effect hebben. Het is te weinig en het is te laat om de geest weer in de fles te krijgen. Hierdoor gaat de koopkracht misschien niet verder omlaag, maar wat de demonstranten willen is dat hij stijgt. De gele hesjes hebben een eerste overwinning behaald en ze willen nu doorpakken. Uit opiniepeilingen blijkt dat ze gesteund worden door een grote meerderheid van de Fransen.