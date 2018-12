"Syrië en Rusland verzonnen gifgasaanval rebellen om bestand te laten wankelen"

Syrische rebellen hebben twee weken geleden in Aleppo geen chloorgas gebruikt, zeggen de VS en Groot-Brittannië. Het lijkt er volgens hen op dat regeringstroepen traangas hebben gebruikt om vervolgens de rebellen te beschuldigen van een chemische aanval.

Na de vermeende aanval op 24 november moesten ongeveer honderd mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met ademhalingsmoeilijkheden. Voor zover bekend is er niemand overleden. Als vergelding voerde Rusland luchtaanvallen uit op doelen van de rebellen in Idlib.

Rebellenbolwerk

Aleppo ligt vlak bij de gedemilitariseerde zone rond de provincie Idlib, het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië. Die zone werd in oktober ingesteld na gesprekken tussen Rusland en Turkije om de bevolking van Idlib te beschermen tegen een mogelijk bloedig offensief.

Volgens de Syrische regering en Rusland hebben rebellen op 24 november vanuit de gedemilitariseerde zone gifgas op Aleppo afgevuurd. De VS en Groot-Brittannië vinden dat zeer onwaarschijnlijk. De rebellen zeiden meteen al dat ze geen chemische wapens hebben.

Diskrediet

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt betrouwbare informatie te hebben waaruit blijkt dat de beschuldiging vals is en dat de Syrische regeringstroepen traangas hebben gebruikt.

Ook de Britten geloven niets van een chemische aanval door de rebellen. "Het lijkt erop dat dit ofwel een opzettelijke actie was om de oppositie in diskrediet te brengen, ofwel een mislukte operatie die het Syrische regime en Rusland nu in hun voordeel proberen uit te leggen", staat in een verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikanen wijzen erop dat inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) niet onmiddellijk toegang hebben gekregen tot de plek waar de aanval zou zijn geweest.

Ondermijnen

Door de rebellen van een gifgasaanval te beschuldigen, zouden de Syrische regering en Rusland het bestand in Idlib willen ondermijnen. Het staakt-het-vuren wordt geregeld geschonden, maar de Russische vergeldingsaanvallen op 24 november waren de eerste luchtaanvallen in het gebied.