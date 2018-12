De stille klimaatrevolutie zet langzaam door in conservatief Amerika

Het zonnepark in Monroe was twee jaar geleden nog de grootste van de staat, maar is ingehaald door vijf andere parken. Alleen in Californië wordt meer zonne-energie opgewekt dan in North Carolina. Ook in South Carolina is zonne-energie een van de industrieën, die het snelst groeit.

Het is niet vanzelfsprekend dat de Carolina's hoog op de ranglijsten staan. Trump won in beide staten de presidentsverkiezingen. Maar na het natuurgeweld van de afgelopen jaren is het standpunt van veel inwoners veranderd.

In vergelijking met een jaar geleden geloven bijna drie keer zoveel Republikeinen dat de kust wordt aangetast als gevolg van klimaatverandering. In september 2017 was dit 13 procent, maar na orkaan Florence steeg dit percentage naar 37 procent.