Opnieuw auto in brand in Brabantse Veen

De brandweer heeft vannacht opnieuw een autobrand moeten blussen in het Brabantse dorp Veen. Het is de tweede brand in korte tijd. In het dorp, dat deel uitmaakt van de gemeente Aalburg, is het vaak onrustig in aanloop naar de jaarwisseling.

De melding van de nieuwe brand kwam kort na middernacht binnen. Toen de brandweer aankwam, stond er volgens Omroep Brabant een groep van zo'n 25 man te kijken. Ook begin deze maand was er al een autobrand in Veen.

Traditie

Een onrustige jaarwisseling is in Veen inmiddels bijna een traditie. Vorig jaar werd op 30 december nog een autowrak in brand gestoken door zo'n vijftig jongeren. Een dag eerder werden agenten en brandweer bekogeld met stenen toen ze op een melding afgingen.

In 2013 ging het na een paar jaar relatieve rust helemaal mis in het dorp. Toen werden tientallen mensen vlak voor Oud en Nieuw gearresteerd na rellen. Jongeren bekogelden hulpdiensten met stenen, flessen en zwaar vuurwerk. Sommigen kwamen pas na de jaarwisseling vrij, zonder dat contact mochten hebben met hun ouders.

Uiteindelijk werden drie verdachten voor de rechter gebracht. Een van hen werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De andere twee kregen een taakstraf opgelegd. Alle anderen bleken onterecht te zijn gearresteerd.