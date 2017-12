Sloopauto uitgebrand in Veen, brandweer en politie bekogeld

In het Brabantse dorp Veen is de afgelopen nacht opnieuw een sloopauto in brand gestoken. Enkele tientallen relschoppers keerden zich daarna tegen politie en brandweer, die met stenen werden bekogeld. Niemand raakte gewond, wel werd een politieauto beschadigd.

De ongeregeldheden speelden zich rond middernacht af aan de Witboomstraat. "Een van de omstanders klom op een brandweerwagen, daarna escaleerde het. Mensen keerden zich tijdens bluswerkzaamheden tegen de politie", zegt een politiewoordvoerder.

De politie, die in groten getale aanwezig was, arresteerde een 48-jarige man voor opruiing en een 29-jarige man voor belediging van de agenten. "Geweld tegen politiemensen is volstrekt onacceptabel. We gaan dan ook verder onderzoek doen naar andere mensen die hierbij betrokken waren", zegt de woordvoerder.

Traditie

Veen is berucht om een traditie rond Oudjaar waarbij autowrakken in brand worden gestoken. In 2013 werden op Oudjaarsdag 100 mensen gearresteerd, omdat zij flessen en zwaar vuurwerk naar de politie en brandweer zouden hebben gegooid. Een groot deel bleek onschuldig en justitie moest excuses aanbieden.

In de nacht van woensdag op donderdag brandde al een auto uit aan de Smitzstraat in Veen.