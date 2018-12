Trudeau en Trump: geen bemoeienis met arrestatie Huawei-topvrouw

Premier Trudeau van Canada is van tevoren ingelicht over de aanhouding van de Chinese Huawei-topvrouw Meng Wanzhou, maar "er was geen politieke rol of bemoeienis" bij het besluit van de Canadese justitie. Dat heeft Trudeau gezegd in een eerste reactie op de aanhouding, die de woede van China heeft gewekt. President Trump is niet van tevoren geïnformeerd over de arrestatie, zeggen functionarissen van het Witte Huis.

De topvrouw van het telecomconcern is op verzoek van de Amerikaanse justitie aangehouden in verband met een onderzoek naar de schending van Amerikaanse sancties tegen Iran. Bijzonderheden over de aanklacht zijn niet vrijgegeven.

Diner in Argentinië

Meng werd afgelopen zaterdag op de luchthaven van Vancouver aangehouden. Dat was op dezelfde dag dat Trump in Buenos Aires met de Chinese president Xi Jinping dineerde en Xi toezeggingen deed om de handelsspanningen tussen de twee landen te verminderen. Trump wist op dat moment niet van de aanhouding, benadrukken medewerkers van het Witte Huis in een poging de Chinese verontwaardiging te sussen. De beurzen hebben nerveus gereageerd op de nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Canada maakte pas melding van de arrestatie toen Meng moest voorkomen, afgelopen woensdag. China eist haar onmiddellijke vrijlating en spreekt van een mensenrechtenschending. Later vandaag beslist een rechtbank of Meng op borgtocht mag worden vrijgelaten.

Volgens de regels

Huawei laat weten altijd volgens de regels te hebben gehandeld met inachtneming van sanctiemaatregelen, en dat Meng onschuldig is. De telecomgigant wordt in de VS en ook daarbuiten gewantrouwd omdat Peking een stevige greep heeft op het bedrijf en de apparatuur zou gebruiken om te spioneren.

Het merk is verbannen van de Amerikaanse en Canadese markt en ook Japan maakt vandaag volgens onbevestigde berichten bekend Huawei in de ban te doen.

In België heeft het Centrum voor Cybersecurity, dat valt onder premier Michel, besloten een risicoanalyse van Huawei te maken. Huawei is de netwerkleverancier van telecomaanbieders als Proximus en Orange. Op basis van de uitkomst van het onderzoek krijgt de regering een advies over het al of niet weren van Huawei van de Belgische markt.