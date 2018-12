Poch wil dat oud-ministers Hirsch Ballin en Verhagen getuigen over uitlevering

Voormalig Transavia-piloot Julio Poch wil dat onder anderen twee oud-ministers, een officier van justitie en een rechter getuigen in zijn rechtszaak tegen de Nederlandse regering. In talkshow Pauw werden in totaal zeven namen genoemd voor voorlopig getuigenverhoor.

Poch wil een schadevergoeding vanwege zijn uitlevering aan Argentinië in 2009. Zijn advocaten stellen dat bewindslieden zich hebben bemoeid met de zaak. De twee oud-ministers die Poch wil horen over hun rol zijn Hirsch Ballin van Justitie en Verhagen van Buitenlandse Zaken.

De andere personen zijn: officier van justitie Schram, rechter Paris, emeritus hoogleraar internationaal recht Van Boven en het hoofd van de Argentijnse Rekenkamer. De rechter moet eerst akkoord gaan met het verzoek voordat de zeven mannen zich daadwerkelijk moeten melden voor een voorlopig getuigenverhoor.

'De waarheid'

"Ik zoek de waarheid over mijn zaak", zei de oud-piloot aan tafel bij het tv-programma. Hij zat jarenlang onschuldig vast in Argentinië op verdenking van betrokkenheid bij dodenvluchten ten tijde van het militaire regime. Poch werd met hulp van Nederland in Spanje gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Vorig jaar werd hij vrijgesproken.

In een eerder stadium had Poch volgens NRC de namen genoemd van vijf oud-ministers die hij wilde laten getuigen. Toen werd ook het bedrag van 5 miljoen euro genoemd als schadeclaim. In Pauw werd gisteravond de hoogte van de claim niet besproken.

Minister van Justitie Grapperhaus zei eind oktober dat hij geen aanleiding zag om aansprakelijkheid te erkennen. Dat was volgens advocaat Carry Knoops een onverstandig besluit. "Deze hele procedure was niet nodig geweest als we met elkaar om de tafel konden zitten om te spreken over een mogelijke oplossing."