Tweede Kamer wil meer vaart achter aanpak ggz-wachtlijsten

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid meer doet om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verkorten. Veel partijen vinden dat hij meer betrokken moet zijn bij de aanpak en niet te veel over moet laten aan de ggz-instellingen.

Begin juli heeft de staatssecretaris een akkoord gesloten met ggz-instellingen en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is om de kwaliteit van de ggz te verbeteren, door onder andere de wachttijden te verkorten.

Deadline

De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks en SP willen dat de staatssecretaris een deadline stelt voor wanneer de wachttijd onder de 14 weken moet zijn gebracht. Toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid had vorig jaar een soortgelijke deadline gesteld, maar deze is toen niet gehaald. Blokhuis is daarom ook nog niet van plan een deadline te stellen.

Deze maand komt de Nationale Zorgautoriteit (NZa) met een voortgangsrapport over de wachtlijsten. Dat rapport moet meer inzicht geven in de wachtlijsten per regio. Blokhuis wil eerst dat rapport afwachten, om daarna te kijken of er een deadline gesteld kan worden. "Een gerichtere aanpak zet meer zoden aan de dijk dan een deadline."

Met een gerichtere aanpak wil staatssecretaris Blokhuis per regio en per patiëntgroep gaan bekijken aan welke zorg er een tekort is. Hij gaat in gesprek met de ggz-sector hoe zij deze tekorten kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen.

Verantwoordelijkheid nemen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord nog niet ondertekend, terwijl zij volgens GroenLinks-Kamerlid Renkema "cruciaal" zijn voor een verbetering van de wachttijden. De staatssecretaris verzekerde GroenLinks dat het niet de vraag is of de VNG het akkoord gaat tekenen, maar wanneer.

Het akkoord treedt vanaf 1 januari 2019 in werking. Volgens de staatssecretaris worden er nu maatregelen genomen om het akkoord uit te kunnen voeren. Daarnaast wilde Blokhuis benadrukken dat hij partijen die het akkoord niet nakomen tot de verantwoordelijkheid roept. Een voorbeeld daarvan zijn de afspraken die onlangs zijn gemaakt over de extra bedden in ggz-instellingen voor verwarde personen.

Staatssecretaris Blokhuis wil eind volgend jaar de Kamer informeren over de voortgang van het akkoord, als het een jaar in werking is.