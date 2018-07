Akkoord over kortere wachttijden in geestelijke gezondheidszorg

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg moeten korter. Daarover heeft staatssecretaris Blokhuis een akkoord gesloten met ggz-instellingen, patiënten, zorgverzekeraars en andere partijen in de geestelijke gezondheidszorg.

Er is onder meer afgesproken dat er vanaf 2019 150 extra opleidingsplaatsen komen voor psychologen die een eerste diagnose kunnen stellen. Ook moeten mensen die al in de geestelijke gezondheidszorg werken, de gelegenheid krijgen om bij- en nascholing te volgen.

Blokhuis zegt alle partijen eraan werken dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben "en dat deze snel wordt geleverd".

Zware problemen

De wachtlijsten in de ggz zijn al jaren een probleem. Vorig jaar is afgesproken om de wachttijden voor de eerste behandeling voor 1 juli van dit jaar te verkorten tot maximaal veertien weken. Die deadline is niet gehaald.

Er zijn nog steeds mensen met psychische nood die maanden moeten wachten voor zij een intakegesprek krijgen. Het gaat daarbij ook om mensen met zware problemen als autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen.

Sinds 1 januari zijn de ggz-instellingen verplicht om hun wachttijden openbaar te maken. Daardoor ontstaat een beter beeld van de beschikbare hulp in de regio en kunnen zorgverzekeraars de patiënten die lang op hulp moeten wachten, gemakkelijker doorverwijzen. Maar niet alle instellingen werken hieraan mee en daarom zijn er in het akkoord nieuwe afspraken over gemaakt.

Andere sectoren

Het kabinet sloot eerder al akkoorden met andere sectoren in de zorg, zoals de medisch specialisten en de huisartsen. De afspraken die nu over de geestelijke gezondheidszorg zijn gemaakt, zijn de laatste in de rij.

De ggz-instellingen en de patiënten werken nu aan de uitwerking van het plan om de wachttijden te verkorten. Dat moet over een paar weken klaar zijn.