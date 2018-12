Arrestaties bij de grootste maffiaclan ter wereld: wie zijn ze?

Maar van die aanwezigheid van de maffiaclan merken de meeste mensen niets tot er een misstap gemaakt wordt, zegt Voskuil. "Dat deden ze in 2007 in Duitsland. Toen was er een vete die uitgevochten werd. Twee groeperingen binnen 'ndrangheta hebben dat toen uitgevochten voor een pizzeria in Duisburg. Daar vielen zes doden bij en dat heeft enorm de aandacht op ze gevestigd."

Perspectief

In 2015 werd bekend dat de Italiaanse maffia jarenlang actief was op de bloemenveiling in Aalsmeer. Ze maakten zich schuldig aan oplichting van bloemenleveranciers in Nederland, drugshandel, afpersing en fraude. "Er werden grote partijen bloemen besteld, maar niet betaald", zegt Voskuil. "Als de leveranciers het geld op wilden halen werd er gezegd dat ze dat beter niet konden doen, omdat je dan met de maffia te maken krijgt. Daar zijn twee bedrijven toen failliet aan gegaan."

Vandaag volgde de arrestatie van negentig leden van 'ndrangheta. Daarnaast is er voor 2 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Ook zijn 140 kilo xtc-pillen en ruim 3000 kilo cocaïne in beslag genomen.

De arrestaties zijn groot nieuws in Nederland, omdat dit hier niet vaak gebeurt, maar in Italië maakt het minder indruk. Marghadi plaatst het in perspectief: "Vandaag werden er 90 leden wereldwijd opgepakt. Dat klinkt groot, maar gisteren werden er alleen al op Sicilië 46 leden van de cosa nostra opgepakt."

Bekijk hier de beelden van de politieacties in Nederland, Duitsland en Italië.