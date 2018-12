Negentig arrestaties bij internationale actie tegen Italiaanse maffia

Bij een grote internationale actie tegen de Italiaanse maffiaclan 'ndrangheta zijn vanmorgen negentig mensen opgepakt. Die actie, operatie Pollino, vond plaats in Italië zelf, Nederland, Duitsland en België.

Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie van Eurojust, de Europese instantie voor justitiële samenwerking. Volgens een woordvoerder was de actie niet mogelijk geweest zonder de inzet van een groot aantal Europese landen.

In Nederland zijn doorzoekingen geweest in Zoetermeer, Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. Daarbij werden vijf mensen gearresteerd. In Duitsland is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten ook een Nederlander aangehouden. In Suriname was er een doorzoeking.

Kopstukken

Tijdens de actie in Nederland zijn tientallen kilo's cocaïne in beslag genomen, duizenden euro's aan contacten en 140 kilo xtc-pillen. Ook is een inval gedaan op een locatie waar de pillen werden geproduceerd.

Volgens Bert Langerak, directeur opsporing bij de FIOD, kwam de bal in 2014 aan het rollen door een verdenking van witwassen bij twee Italiaanse restaurants in Venray en Horst. "Uit nader onderzoek bleek ook een verdenking van verzekeringsfraude en brandstichting. Daarnaast was er sprake van een duidelijke link met de Italiaanse maffia en een connectie met verdovende middelen."

De Italiaanse restaurants bleken een ontmoetingsplaats te zijn voor Italiaanse maffialeden die ook actief waren in de Duitse deelstaat Nordrein-Westfalen, die grenst aan Nederland, en in Calabrië. "De FIOD heeft naar aanleiding hiervan contact opgenomen met justitie in Duitsland en Italië", aldus Langerak. "Het onderzoek is gestart op drie verdachten. Een van hen is vanmorgen in Nederland aangehouden, de tweede in Italië en de derde in Duitsland."

In totaal zijn vanmorgen in Nederland, Duitsland, België en Italië 90 mensen aangehouden, onder wie een aantal kopstukken van de maffiaclan. Er is voor 200 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Ook is 140 kilo aan xtc-pillen en ruim 3000 kilo cocaine in beslag genomen.

Familierelaties

'Ndrangheta onderscheidt zich volgens Eurojust van andere criminele organisaties door de zeer sterke nadruk op familierelaties. De maffiaclan controleert in Europa een groot deel van de cocaïnehandel en maakt zich systematisch schuldig aan geweld.

'Ndrangheta heeft veel Italiaanse restaurants, ijssalons en hotels in bezit. De verdenking is dat daarin crimineel geld wordt geïnvesteerd om het wit te wassen. "Ze worden vaak zeer kortstondig geëxploiteerd en opgevoerd als dekmantel". aldus een woordvoerder.