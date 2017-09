'Speciaal team Nederlandse politie gaat op maffiosi jagen'

Bij de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie gaat een speciaal team zich bezighouden met het opsporen van voortvluchtige maffialeden, schrijft het Algemeen Dagblad.

Het anti-maffiateam is het antwoord op de kritiek van Italië dat Nederland te weinig doet aan de opsporing van maffialeden. Voortvluchtige kopstukken van de maffia zouden in ons land een zorgeloos bestaan leiden.

Bloemenveiling

In Nederland zijn volgens een rapport uit 2012 tientallen, zo niet honderd leden aangesloten bij de Ndrangheta, de maffia uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Deze maffialeden houden zich in Nederland bezig met afpersing en drugs- en wapenhandel.

In 2015 werd bekend dat de Italiaanse maffia jarenlang actief was op de bloemenveiling in Aalsmeer. Ze maakten zich schuldig aan oplichting van bloemenleveranciers in Nederland, drugshandel, afpersing en fraude. In juni werd een lid van deze maffiabende uit Aalsmeer aangehouden in Brazilië.

'Razend interessante informatie'

Het anti-maffiateam van de politie gaat zich bezighouden met het vergaren van informatie en het opsporen van uit Italië gevluchte maffialeden. In ruil voor deze hulp aan de Italiaanse politie heeft het team toestemming om in Italië spijtoptanten te horen over hun criminele activiteiten in Nederland.

Wilbert Paulissen, hoofd recherche van de Landelijke Eenheid, zegt in het AD dat inmiddels één spijtoptant is gehoord en dat dat "razend interessante" informatie opleverde.