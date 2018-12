Boa's willen wapenstok met Oud en Nieuw

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) maken zich zorgen over de komende jaarwisseling. Ze zijn slecht uitgerust voor wat er van hen verwacht wordt, vindt de Nederlandse Boa Bond. Boa's moeten de orde handhaven in steeds meer vuurwerkvrije zones.

"Nu er vuurwerkverboden zijn ingevoerd, moet er controle zijn op de afsteektijden", zei vakbondsvoorzitter Eric Lakenman in het NOS Radio 1 Journaal. "Boa's krijgen die rol, maar zijn er niet voor uitgerust. Ze hebben geen wapenstok, pepperspray of bodycam, maar worden wel in risicogebied geconfronteerd met de ernstige gevolgen van vuurwerk."

Tijdens de afgelopen jaarwisselingen werd op meerdere plaatsen vuurwerk naar handhavers gegooid en werden ze mishandeld.

Hamer en helm

De vakbond pleit er donderdag bij de Amsterdamse gemeenteraad voor om boa's in de hoofdstad uit te rusten met een wapenstok, pepperspray of bodycam. "Een timmerman stuur je de bouwplaats op met een goede hamer, een helm en veiligheidsschoenen. Ook boa's moeten beschermd worden."

Ruud Verkuijlen, die bij de politie werkt als manager geweld tegen politieambtenaren, zegt in het AD dat boa's, maar ook ambulancemedewerkers en brandweerlieden die in het nauw komen, kunnen rekenen op snelle ondersteuning van de politie.

Maar Lakenman heeft daar niet veel vertrouwen in. "Er wordt vaak gezegd dat de politie binnen vijf minuten ter plaatse is. In buitengebieden worden aanrijtijden zeker niet gehaald, in steden ook steeds moeilijker. Daardoor komen boa's in de problemen."