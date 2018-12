Premier Rutte: hogere ambitie Europa bij terugdringen van CO2-uitstoot

Rutte benadrukte in zijn toespraak ook dat de komende twee weken afspraken moeten worden gemaakt om iedereen aan de belofte van Parijs te houden dat de wereldwijde opwarming onder de twee graden Celsius blijft. Hij wil ook dat er een serieuze poging wordt gedaan om de stijging maximaal 1,5 graden te laten zijn.

'Met elkaar blijven praten'

In een gesprek met verslaggever Henrik-Willem Hofs in Katowice zei Rutte dat hij niet verwacht dat er in Nederland weerstand komt tegen mogelijk dure maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen, zoals in Frankrijk gebeurt met het protest van de gele hesjes.

Rutte: "Dan komt ook weer die typisch Nederlandse aanpak om de hoek: wij zijn altijd heel ambitieus, maar we hebben ook de gewoonte dat heel veel mensen dan met elkaar praten zodat een samenleving als geheel zo'n reis kan meemaken."

Klimaatakkoord

De premier sluit niet uit dat er nog voor Kerstmis een klimaatakkoord in Nederland wordt gesloten: "We denken nog steeds dat dat kan. Het belangrijkste is dat je met alle betrokkenen daarover praat zodat de hele samenleving weet: we kunnen zo'n verandering aan zonder dat we opeens heel rare uitgaven moeten doen. Want mensen voelen echt dat dit moet. Er is heel veel steun voor de aanpak van de milieuproblemen."

Het kabinet zet volgens Rutte voor Nederland in op twee sporen: allereerst voorkomen dat de zeespiegel verder stijgt door de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan die de gevolgen van een lichte zeespiegelstijging moeten opvangen.

Urgentie

De premier zegt dat hij niet wakker ligt van de zeespiegelstijging, maar wel de urgentie voelt om er iets tegen te doen: "God heeft de wereld gemaakt en de Nederlanders hebben Nederland gemaakt, zo wordt er overal naar gekeken. We hebben uit de rivierdelta die helemaal onder water stond, dat prachtige land gecreƫerd. Ik vind het echt het mooiste land van de wereld. Wij gaan er met elkaar voor zorgen de CO2-uitstoot onder controle te houden, maar ook die aanpassingen te doen om dit land overeind te houden bij een kleine stijging van de zeespiegel."