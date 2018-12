Overbodige verkeersborden? 'Vaak juist veiliger', zeggen deskundigen

Is het zo erg dat we keer op keer gewezen worden op de verkeersregels, vraagt verkeerspsycholoog Dick de Waard zich af nu drie verkeersorganisaties pleiten voor het weghalen van honderdduizenden borden. "Natuurlijk kennen we de foto's met absurde hoeveelheden borden en zijn er verkeerssituaties waarin we niet overladen moeten worden met informatie. Maar in veel gevallen is een beetje herhaling alleen maar veiliger."

Veilig Verkeer Nederland, kennisplatform CROW en de HR Groep, verantwoordelijk voor registratie van verkeersborden, vinden veel borden overbodig. Die herhalen iets wat eerder ook al was aangegeven, is hun kritiek. Het zou om 600.000 van de in totaal drie miljoen borden in Nederland gaan.

Op sociale media worden geregeld foto's gedeeld van een overvloed aan borden. Een selectie: