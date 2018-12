Franse premier houdt crisisberaad over 'gelehesjesprotesten'

Premier Philippe van Frankrijk spreekt vandaag met de leiders van de grootste politieke partijen naar aanleiding van de gewelddadige anti-regeringsprotesten in Parijs. President Macron heeft hem gevraagd een uitweg uit de crisis te zoeken.

De rellen van dit weekeinde in Parijs waren de heftigste in jaren. Meer dan honderd mensen raakten gewond, de politie arresteerde 412 mensen, tientallen auto's werden in brand gestoken en winkels en restaurants werden geplunderd.

Hier beelden van een charge van de politie bij de Arc de Triomphe: