Griekse overheid plukt bankrekeningen vele duizenden burgers

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen niet goed geïnformeerd worden over hun rechten en mogelijkheden. Ombudsman Andreas Pottakis: "Er zijn niet veel mogelijkheden om je bankrekening te beschermen, maar zelfs die weten mensen vaak niet. Zo zit er een wettelijke limiet op het bedrag dat in beslag kan worden genomen van je bankrekening, dat is 1250 euro. Maar dan moet je die rekening wel registreren als beschermde rekening. Dat kan maar met één rekening."

Daarnaast is er vaak sprake van onduidelijke wetgeving. Zo staat er in de wet een algemeen artikel dat sociale uitkeringen niet mogen worden geconfisqueerd, aldus de ombudsman. "Maar vaak is de interpretatie van de rechtbank anders. Die zegt dat het niet geldt voor alle uitkeringen. We hebben de regering gevraagd deze wetten duidelijker te maken, zodat er geen misverstanden ontstaan."

Ook de banken, die de opdrachten van de belastingdienst of pensioenfonds uitvoeren, komen in het rapport onder vuur te liggen. "Zij zijn niet altijd bereid fouten te herstellen. Bijvoorbeeld als verschillende bankrekeningen worden afgesloten voor dezelfde schuld."

Onder de 500 euro

De ombudsman bemiddelt met alle instanties om oplossingen te vinden voor individuele gevallen. "Vaak lukt dat, maar er kan soms maanden vertraging optreden. En soms moeten mensen of bedrijven naar de rechter stappen."

Nadat het rapport van de ombudsman was gepubliceerd, kondigde de belastingdienst aan dat achterstallige schulden onder de 500 euro niet zouden worden aangepakt. Dat is weliswaar een meerderheid, maar nog steeds blijft een grote groep Grieken kwetsbaar. 1,5 miljoen mensen en bedrijven hebben een belastingschuld tussen 500 en 10.000 euro.