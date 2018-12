Wereld bijeen voor uitwerking klimaatakkoord Parijs: 'Elk klein beetje telt'

Dit klinkt alarmerend, maar was al wel langer bekend. Daarom ook is in het Parijse akkoord afgesproken dat landen hun doelstellingen telkens moeten aanscherpen. Ook dat is een belangrijk onderwerp in Polen, omdat duidelijk is dat die plannen nu nog absoluut onvoldoende zijn.

Het zal in Katowice dus gaan over het verhogen van de ambities. De minst ontwikkelde landen, die al vorige week voorgesprekken voerden in Polen, zeggen met klem dat de inspanningen gericht moeten zijn op niet meer dan 1,5 graad opwarming.

"Het IPCC-rapport maakte het kristalhelder dat elk klein beetje opwarming telt, vooral voor de minst ontwikkelde landen. Ook gaf het wat hoop dat het nog mogelijk is om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Hier in Katowice moeten we hard werken om dat doel werkelijkheid te laten worden", aldus voorzitter Gebru Jember Endalew van deze groep van 48 landen.

Financiering

Een ander belangrijk gespreksonderwerp is geld. Al op de top in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat er vanaf 2020 elk jaar honderd miljard dollar beschikbaar moet komen om armere landen te helpen.

Want ook die landen moeten de overgang maken naar duurzame energiebronnen en dat kost geld. Bovendien zijn veel ontwikkelingslanden kwetsbaarder voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer, en moeten ze zich daarop kunnen voorbereiden.

Het gaat daarbij niet alleen om publiek geld, maar ook om investeringen van bedrijven als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar ook op dit vlak moet in Polen nog veel werk worden verzet.