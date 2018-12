Geeft Frankrijk toe aan de 'gele hesjes'? 'Macron buigt vooralsnog niet'

Het einde van de protesten lijkt niet in zicht. "Ik denk dat de regering nu echt met de handen in het haar zit. Eerder hebben ze willen afwachten tot de demonstraties misschien vanzelf doodbloeden. Maar dat gebeurt niet en het wordt zelfs alleen maar heftiger."

'Macron zal niet buigen'

Er zal een oplossing moeten komen, maar Renout denkt niet dat Macron echt gaat toegeven. "Hij zegt altijd niet te buigen voor protesten, omdat hij niet zoals vorige presidenten met alle winden wil meewaaien. Ik denk niet dat hij zal tornen aan zijn klimaatbeleid, daar zit zijn politieke lot aan verbonden. Als er al iets gebeurt, dan zal het iets zijn met compenserende maatregelen."

Bovendien kan je je eigenlijk afvragen of Macron wel moet toegeven. "Ga je toegeven aan de wil van duizenden demonstranten terwijl je door miljoenen Fransen bent gekozen tot president?", zegt Renout. "Dat is dus ook het verweer van Macron. Hij is democratisch gekozen en wil gewoon het beleid uitvoeren in de termijn dat hem daarvoor gegeven is."

Toch zorgt juist die opstelling van Macron voorlopig nog voor olie op het vuur voor de gele hesjes. En is het dus de vraag hoe lang Macron de honderdduizenden demonstranten nog kan negeren.

Inmiddels is op Facebook opnieuw een grote demonstratie in Parijs aangekondigd. Die moet komende zaterdag plaatsvinden.