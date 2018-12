Opnieuw dode door blokkade Franse 'gele hesjes'

Bij een snelwegblokkade van 'gele hesjes' in Arles, in het zuiden van Frankrijk, is afgelopen nacht een automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer, de bestuurder van een bestelbusje, reed in op een vrachtwagen in de file die zich voor de blokkade had gevormd.

De file voor de wegafzetting door de 'gele hesjes' was tien kilometer lang. Het bestelbusje raakte de vrachtwagen, sloeg om en werd vervolgens door een andere auto aangereden. De bestuurder van de tweede auto is naar het ziekenhuis gebracht.

Bij eerdere acties door 'gele hesjes' op Franse snelwegen vielen al twee doden.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak, meldt de Officier van Justitie in de Franse media. Zowel de rol van de betogers als de reden waarom er nog steeds auto's op de snelweg konden rijden, moet onderzocht worden.

De protesten van de 'gele hesjes' begonnen ruim twee weken geleden. De actievoerders protesteren tegen prijsverhogingen voor brandstof en andere hoge dagelijkse kosten. De acties worden via sociale media op touw gezet.

In Parijs liep het protest gisteren uit op rellen. President Macron was toen in Argentinië. Hij kwam vandaag terug en ging meteen naar het centrum van de stad. Daar werd hij met een mix van boegeroep en applaus ontvangen: