Minder mensen kiezen voor traditionele Zwarte Piet

Het aantal mensen dat vindt dat Zwarte Piet zwart moet blijven, is gedaald. In 2016 deelde 65 procent van de ondervraagde Nederlanders die mening, nu gaat het om 50 procent, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research.

Op de vraag of de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet terecht is, antwoordt 30 procent 'ja'. Een meerderheid van 68 procent vindt de discussie onterecht, tegenover acht op de tien ondervraagden in 2016.

Ander uiterlijk

Tegelijk staan meer mensen positief tegenover een ander uiterlijk voor Zwarte Piet. 44 procent ziet graag een mix of een andere vorm van Piet, een stijging van 12 procentpunt ten opzichte van twee jaar geleden. Bijna niemand (1 procent) vindt dat de hulp van Sinterklaas helemaal moet worden afgeschaft.

In de jongste leeftijdsgroepis de grootste verschuiving merkbaar. In 2016 wilde 64 procent van de 18 tot 34-jarigen Zwarte Piet behouden, nu is dat 38 procent. Onder 65-plussers heeft bijna geen verandering plaatsgevonden.

Opleiding en woonplaatsen

Hoe mensen denken over Zwarte Piet verschilt flink in opleidingsniveau's en woonplaatsen. Een op de drie hogeropgeleiden verkiest een traditioneel uiterlijk tegenover twee derde van de lageropgeleiden. Inwoners van de Randstad zijn vaker voor een nieuw uiterlijk voor Piet dan mensen in de rest van het land. Vooral in het zuiden en noorden kiezen mensen liever voor de traditionele Piet.

De verschillen zijn ook goed te zien in politieke voorkeur. Kiezers van PVV, Forum voor Democratie en 50Plus willen in drie kwart van de gevallen of meer vasthouden aan een zwarte Piet. Van de kiezers van GroenLinks, PvdA en D66 wil een kwart of minder dat.