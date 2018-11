Derksen: ik heb geen homo's beledigd en huilverhalen wijs ik af

Johan Derksen heeft geen spijt van zijn omstreden uitspraken over homo's en benadrukt dat hij niets tegen homo's heeft. "Ik begrijp werkelijk niet waar de goegemeente zich druk om maakt", zei de voetbalanalist in het tv-programma Veronica Inside in een reactie op alle ophef.

"We moeten ophouden met dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit", zei hij eerder. Homo's moeten er wel tegen kunnen dat er grappen over ze worden gemaakt, verklaarde hij eerder.

Onder de hashtag #SorryJohan werd Derksen vervolgens gisteren en vandaag op sociale media van alle kanten onder vuur genomen.

Makkelijk praten

Derksen veroordeelt wat er in de stadions gebeurt, waar vanaf de tribunes allerlei kwetsende teksten over homo's worden geroepen. Hij wilde zijn omstreden woorden graag toelichten: "Ik heb makkelijk praten als hetero. Het zal best een worsteling zijn voor homojongens om uit de kast te komen. Maar iedere dag dat je jezelf verloochent, is een dag te lang."

"Ik heb ook nooit een probleem met homo's gehad", ging Derksen verder. "Maar wat ik bedoelde is precies gebeurd. We hebben hier wat gezegd en een paar bijdehandjes zetten zo'n site op (hij bedoelt een hashtag - red.) En wat doen ze allemaal? In de slachtofferrol, en huilverhalen."

Hittepetit

Minister Van Engelshoven van Emancipatie heeft Derksen opgeroepen om met haar in debat te gaan, maar ze wilde vanavond niet in Veronica Inside verschijnen. "Als ze met me wil praten, kan ze me gewoon bellen, u bent van harte welkom", zei Derksen. "Maar dit vond ze niet de juiste setting. Moet ik dan in een setting gaan zitten die zij wil?"

De woordvoerder van Van Engelshoven zegt dat de minister het fijn vindt dat Derksen in gesprek wil. "We gaan nog bepalen waar en wanneer dat gaat plaatsvinden."

Derksen besloot zijn betoog met de constatering dat er van de vrijheden van de jaren 60 en 70 niet veel meer over is in Nederland. "Nu mogen we geen grappen over homo's meer maken. Ik vind het verderfelijk als iemand uit de anonimiteit van de tribune iemand heel erg kwetst, maar doorspekt met humor en niet kwaadaardig, daar moeten homo's maar tegen kunnen hoor."

De gewraakte uitspraken van Derksen: