Minister Van Engelshoven wil in debat met Johan Derksen

Onder de hashtag #SorryJohan leidde Derksens uitspraak tot een stortvloed van berichten over pijnlijke en verdrietige ervaringen van mensen die uit de kast zijn gekomen.

"Je zal maar 16 jaar zijn, op de bank zitten, voetballiefhebber zijn en dit in jouw voetbalprogramma langs zien komen", zegt minister Van Engelshoven. "Ik zag ook een verhaal van een jonge vrouw die werd geweigerd in een bruidswinkel omdat ze voor het huwelijk met haar vrouw een jurk wilde kopen. Dit zijn pijnlijke ervaringen en daar moeten niet dit soort foute grappen over worden gemaakt."

"Derksen zegt dat het geaccepteerd is, maar dat is het juist niet", aldus de minister. "Het is voor heel veel mensen nog steeds heel moeilijk. Het had Derksen gesierd als hij daar ook een beetje begrip voor had getoond."

In de wet is het volgens de minister goed geregeld. "Maar we zien ook dat nog heel veel mensen het moeilijk vinden om te accepteren dat de liefde tussen twee mannen of twee vrouwen net zo mooi is als de liefde tussen een man en een vrouw. Dan moet je niet doen of dat altijd een makkelijke weg is."

Niet bekend

Johan Derksen wilde vandaag niet reageren op de ophef over zijn uitspraken. Ook is niet bekend of hij met de minister in gesprek wil. "Dat zullen we morgen in zijn programma wel horen", zegt Van Engelshoven. "Ik heb wel publiekelijk die uitnodiging voor een gesprek gedaan. Want laat er dan van de hashtag #SorryJohan iets moois komen, dat we samen strijden voor publiekelijke acceptatie."

Of ze daarbij aan Derksen een goede partner heeft, weet de minister niet. "Ik heb er zo mijn twijfels over. Maar ik hoop in ieder geval dat hij inziet dat dit niet heel verstandig was. En dat hij wil erkennen dat dit voor heel veel mensen heel pijnlijk is."