Justitie eist straffen tot 9 jaar voor diamantroof Schiphol

De officier van justitie noemde het in de rechtszaal meermaals de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis. Er werd voor meer dan 70 miljoen euro aan edelstenen buitgemaakt. Een aantal verdachten kwam na de diefstal al in beeld, maar zij moesten wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Later werden ze opnieuw aangehouden. Allen ontkennen enige betrokkenheid.

Over twee weken komt de verdediging aan het woord. De uitspraak volgt naar verwachting 28 januari.