Wilders wil oud-minister Opstelten als getuige in hoger beroep

Voor de tweede keer start vandaag het hoger beroep in de 'minder Marokkanen'-zaak tegen Geert Wilders. Zijn advocaten gaan de rechters vragen onderzoek te doen naar aanwijzingen dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten er bij het Openbaar Ministerie op heeft aangedrongen om de PVV-leider te vervolgen.

Dit voorjaar strandde het eerste hoger beroep na een succesvolle wraking van het hof door Wilders' advocaten. Het hof had geweigerd het proces uit te stellen om nader onderzoek te doen naar de beslissing van het OM om toenmalig D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen voor uitspraken over Russen.

Advocaat Geert-Jan Knoops gaat het nieuwe hof vandaag tijdens een zogeheten regiezitting opnieuw vragen om hier onderzoek naar te doen. Ook wil de raadsman onderzoek naar aanwijzingen dat Opstelten zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen voor de 'minder Marokkanen'-uitspraak.

Niet ontvankelijk

Knoops baseert zich daarbij onder meer op uitlatingen van Pieter Klein van RTL Nieuws. Die schreef onlangs in een column dat "volgens bronnen" Opstelten het OM heeft beïnvloed.

Als dat vast komt te staan, kan dat grote gevolgen hebben voor het proces. Knoops kan het gebruiken om het hof volgend jaar na de zomer, als het proces inhoudelijk van start gaat, te vragen om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Het probleem voor de advocaten van Wilders is dat er niets op papier terug te vinden is en dat Opstelten het al heeft ontkend. Ook officier van justitie Wouter Bos, die besloot om Wilders voor de rechter te brengen, heeft weersproken dat hij daarbij van bovenaf onder druk is gezet.

OM-baas

Daarom wil Knoops dat oud-minister Opstelten en de toenmalige baas van het OM, Herman Bolhaar, net als twee topambtenaren als getuige worden ondervraagd. Voor de regiezitting zijn drie dagen uitgetrokken. In januari maakt het hof pas de beslissing over de verzoeken van Wilders' advocaten bekend.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor uitspraken die hij in 2014 deed op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Wilders vroeg aan zijn aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek in een Haag café scandeerde daarop "minder, minder". Zowel Wilders als het OM is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan.