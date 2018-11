Reggae Werelderfgoed: 'Het is nu van de hele wereld'

Reggae ontstond in de jaren 60 op Jamaica, waar Afrikaanse, Amerikaanse en Caribische invloeden samenkwamen. Voor de inwoners van bijvoorbeeld de hoofdstad Kingston was het een manier om zich te uiten, maatschappijkritiek te geven en hun geloof uit te drukken.

In de jaren nadien verspreidde de muziek zich over de hele wereld via de grote Jamaicaanse gemeenschap in Groot-Brittanniƫ. Muzikanten als Peter Tosh, Desmond Dekker en natuurlijk Bob Marley braken internationaal door.

Koreaans worstelen

Op de bijeenkomst op Mauritius, die tot 1 december duurt, zijn al ruim twintig tradities wereldwijd toegevoegd aan de lijst, zoals de Ierse balsport hurling, Oostenrijkse lawinepreventie en het Cubaanse Parrandas-feest.

Opmerkelijk is de toevoeging van het traditionele Koreaanse worstelen aan de lijst; het is voor het eerst dat Noord- en Zuid-Korea samen een voorstel indienden. Ssireum (geschreven als ssirum in het noorden) is een populair tijdverdrijf in beide landen.

De gezamenlijke aanvraag werd mogelijk door de toenadering die de Zuid-Koreaanse president Moon de afgelopen tijd zocht met het noorden.

Bier en papier

De lijst met immaterieel erfgoed is bedoeld om traditionele ambachten, sociale gewoontes en kunsten wereldwijd te beschermen. Onder de 508 tradities uit 121 landen zijn sinds 2008 bijvoorbeeld de Belgische biercultuur, de Dag van de Doden uit Mexico en Chinees papier knippen. Nederland heeft nog geen voorstellen ingediend, wel wordt er gewerkt aan een nationale inventarisatie.

In Mauritius werd ook de noodklok geluid over zeven tradities die met uitsterven worden bedreigd. Zo dreigt het Syrische schaduwspel te verdwijnen door de burgeroorlog en moderner entertainment, is er steeds minder ruimte voor de overgangsrites van de Masai in Oost-Afrika en lijdt de traditionele Pakistaanse astronomie onder digitale alternatieven.