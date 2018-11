Senaat keert zich tegen Trumps steun aan Saudi-Arabië

De ministers Pompeo van Buitenlandse Zaken en Mattis van Defensie haastten zich tevergeefs naar de Senaat om senatoren persoonlijk over te halen tegen het in behandeling nemen van de motie te stemmen. De motie roept op om alle militaire steun stop te zetten, omdat die bijdraagt aan de totale vernietiging van Jemen en burgers op grote schaal slachtoffer worden van bombardementen.

Veel senatoren vinden ook dat Saudi-Arabië gestraft moet worden voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die vorige maand in het Saudische consulaat in Istanbul werd mishandeld en vermoord. Khashoggi woonde in de VS en was columnist bij The Washington Post.