'CIA: Kroonprins Mohammed gaf opdracht tot moord op Khashoggi'

De Amerikaanse geheime dienst CIA zegt dat de Saudische kroonprins Mohammed hoogstpersoonlijk de opdracht heeft gegeven om de kritische journalist Khashoggi te vermoorden. De kroonprins zou zijn broer hebben ingezet om Khashoggi naar het consulaat te lokken. Dat meldt The Washington Post, een Amerikaanse krant waar Khashoggi voor schreef.

De CIA baseert zich volgens de krant onder meer op een onderschept telefoongesprek dat de broer van de kroonprins met Khashoggi voerde. De broer, Khalid bin Salman, zou hem daarin hebben gezegd dat hij naar het consulaat in Istanbul moest gaan om documenten voor zijn huwelijk op te halen en dat dit veilig zou zijn.

Later bleek dat een Saudisch doodseskader Khashoggi daar opwachtte, hem wurgde en in stukken sneed. De openbaar aanklager eiste gisteren de doodstraf voor vijf verdachten die de moord zouden hebben voltrokken. Het lichaam is nog steeds niet terecht.

Het is niet duidelijk of de broer van kroonprins Mohammed wist wat er met Khashoggi zou gebeuren, maar volgens Amerikaanse inlichtingendiensten pleegde hij het telefoontje in opdracht van de kroonprins.