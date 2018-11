Ministers VS pleiten Saudi-Arabië vrij van moord op Khashoggi

De Amerikaanse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zeggen dat er geen hard bewijs is dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zei dat voordat hij een verklaring zou afleggen in een Senaatscommissie en minister Mattis van Defensie na afloop.

Pompeo zei dat het belangrijk is voor de nationale veiligheid om de banden met bondgenoot Saudi-Arabië goed te houden. Zowel hij als Mattis zei dat ze alle stukken over de moord hebben bestudeerd en dat er geen 'smoking gun' is die wijst op betrokkenheid van de Saudische kroonprins.

Gina Haspel afwezig

Mattis en Pompeo zitten daarmee op de lijn van president Trump, die deze week ook al zei dat de CIA geen aanwijzingen heeft voor betrokkenheid van Mohammed.

Veel senatoren willen dat Saudi-Arabië gestraft wordt voor de moord op Khashoggi. Bovendien zijn ze geërgerd dat ze niet zijn ingelicht door CIA-directeur Gina Haspel, maar door Mattis en Pompeo. Haspel was niet bij de hoorzitting. Of dat onder druk van de regering-Trump is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk eist de Senaatscommissie alsnog dat Haspel een verklaring aflegt over de bewijzen in de zaak-Khashoggi.