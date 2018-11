Kabinet houdt half miljard euro reserve voor klimaatclaim

Het kabinet houdt er rekening mee dat er in de toekomst extra geld nodig is voor klimaatbeleid. In de najaarsnota wordt een half miljard euro opzij gezet voor CO2-reductie. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Door het half miljard opzij te zetten houdt het kabinet vast rekening met de zogenoemde Urgenda-uitspraak van de rechter, waaruit volgt dat er meer dan nu zou moeten worden geïnvesteerd om de klimaatdoelen in 2020 te halen. De najaarsnota - waarin mee-en tegenvallers staan - wordt deze week naar de Kamer gestuurd, waarschijnlijk morgen.

In de Urgenda-zaak werd het kabinet opgelegd dat de Staat ingrijpende maatregelen moet nemen, zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 is teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990.

Het kabinet gaat in die zaak nog in cassatie, al luistert het wel naar de rechter. "We gaan het vonnis uitvoeren", zei minister Wiebes vorige week. Maar het gaat volgens hem om een "principekwestie". "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten." Het half miljard wordt nu gereserveerd voor het geval het vonnis standhoudt bij de Hoge Raad.