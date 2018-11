Halsema nuanceert woorden: handhaven boerkaverbod heeft geen prioriteit

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft haar uitspraken over het boerkaverbod genuanceerd. In een raadsvergadering zei ze vandaag dat wetten "vanzelfsprekend" ook gelden in de hoofdstad. "Maar het heeft geen prioriteit bij de handhaving", benadrukte ze.

Afgelopen vrijdag zei de burgemeester op een bijeenkomst in stadsdeel Slotervaart dat ze de wet niet wilde handhaven en dat Amsterdam geen gevolg zou geven aan het boerkaverbod.

Haar stellingname kwam Halsema op kritiek te staan, onder meer van premier Rutte. "Laten we de wet eerst maar eens invoeren. Dan zullen de grote steden zien dat die ook voor hen geldt", zei hij maandag. Maar Halsema kreeg ook bijval: ook Rotterdam en Utrecht zeiden geen prioriteit te willen geven aan handhaving.

Uit de tram

Op vragen van de VVD in de gemeenteraad zei Halsema vandaag dat haar principiƫle bezwaren tegen de wet niet weg zijn. "Maar dat doet niet ter zake. De wet geldt."

Tegelijkertijd benadrukte ze dat van handhaving niet veel terecht gaat komen in de hoofdstad, omdat andere zaken voorrang hebben. "Dat is niet alleen mijn uitgangspunt, maar ook dat van de driehoek." De driehoek bestaat uit de top van politie en het Openbaar Ministerie en de burgemeester zelf.

"Ziekenhuizen en universiteiten zeggen niet de politie te zullen bellen, het GVB gaat geen mensen uit de tram halen", voegde ze daaraan toen. "Dat ondersteunt onze prioriteitsstelling."

Onderwijs, zorg en ov

In de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding staat dat het verboden is om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Het gaat om boerka's, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen.