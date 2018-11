Rutte: boerkaverbod geldt ook in grote steden

De wet werd in juni aangenomen en regelt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen.

Het gaat om een wettelijk verbod op het dragen van kleding die "het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt".

Er zijn enkele uitzonderingen. Het verbod geldt niet, indien het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid.

Het geldt niet als het noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit. Verder geldt het verbod niet voor patiënten of hun bezoekers in delen van zorginstellingen, omdat deze kunnen worden gezien als het privédomein.

Bron: Eerste Kamer