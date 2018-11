Handhaven boerkaverbod ook geen prioriteit voor Rotterdam en Utrecht

Rotterdam en Utrecht zullen ook geen prioriteit geven aan handhaving van het boerkaverbod. Woordvoerders van de steden zeggen dat in de Volkskrant naar aanleiding van uitspraken van burgemeester Halsema van Amsterdam.

"We geven handhaving van deze wet niet de hoogste prioriteit", zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Wel kan de wet worden ingezet als er een gevaar is voor de openbare orde. Welke situaties daaronder vallen, kan de woordvoerder niet zeggen: "We zullen het per geval bekijken."