VVD-staatssecretaris: Amsterdam moet boerkaverbod gewoon handhaven

Burgemeester Halsema van Amsterdam zal het boerkaverbod moeten handhaven. Dat heeft staatssecretaris Visser (VVD) gezegd in WNL op Zondag. Gisteren liet Klaas Dijkhoff, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zich in dezelfde bewoordingen uit.

Visser zegt dat niemand boven de wet staat. "Ook niet de burgemeester van Amsterdam. Dus zij zal ook de wet moeten handhaven", benadrukt de staatssecretaris van Defensie.

Halsema zei vrijdag dat de handhaving van het verbod geen prioriteit heeft, omdat de "schaarse" handhavingsmiddelen en politie-inzet beter voor andere dingen kunnen worden gebruikt. Ze vraagt zich bovendien af of de wet over het boerkaverbod in verhouding staat tot het daadwerkelijke probleem.

Parkeertarieven

Volgens Visser kun je niet 'shoppen' in de wet en is het belangrijk voor de veiligheid. "Ik denk dat ook heel veel mensen die naar Amsterdam komen denken: 'Nou, die parkeertarieven hier wil ik niet betalen', maar die moeten ze ook gewoon betalen." Ook Dijkhoff benadrukte gisteren dat Amsterdam geen aparte status heeft.

In juni nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, op scholen en in overheidsgebouwen verbiedt. Wie daar toch rondloopt met een boerka of integraalhelm kan een boete van honderden euro's krijgen.

Visser is niet de bewindspersoon die over invoering en handhaving van het boerkaverbod gaat. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken overlegt nog met de sectoren waar het verbod voor moet gaan gelden. Wanneer het ingaat, is nog onduidelijk.