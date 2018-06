Beperkt boerkaverbod komt er, ook Eerste Kamer akkoord

Er komt definitief een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de wet waarin dat wordt geregeld.

Bij de stemming schaarden VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie zich achter de wet; regeringspartij D66 en de oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks stemden tegen.

Onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen, overheid

Het gaat om een beperkt verbod, omdat het niet overal geldt. In het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen is het in de toekomst niet toegestaan boerka's, nikabs, bivakmutsen en intregraalhelmen te dragen.

Idee achter de wet is dat het op bepaalde plaatsen niet goed is voor de communicatie en de veiligheid als mensen hun gezicht bedekken, maar dat een algeheel verbod te ver gaat, omdat mensen in het algemeen zelf mogen weten hoe ze zich kleden.

Tegenstanders van de wet noemden het voorstel vandaag in de Eerste Kamer "niet proportioneel en contraproductief" of "niet van toegevoegde waarde en niet noodzakelijk".

Jarenlange discussie

De stemming in de Eerste Kamer is het sluitstuk van een jarenlange discussie. Al in 2005 werd er gepraat over een verbod op gezichtsbedekkende kleding en in 2007 diende de PVV een initiatiefwet in.

Die is nooit door de Tweede Kamer behandeld. Ook het eerste kabinet-Rutte kwam met een voorstel, maar dat werd later ingetrokken.

Overleg voor inwerkingtreding

De wet waar nu over is gestemd, werd ingediend door minister Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken in het vorige kabinet.

De wet gaat minder ver dan de eerdere voorstellen. In de Eerste Kamer is het verdedigd door Plasterks opvolger, Ollongren. De nieuwe wet gaat niet onmiddellijk in. Eerst komt er nog overleg met de sectoren die met de nieuwe regels te maken krijgen.

De Eerste Kamer sprak zich vandaag ook uit voor een onderzoek om het verbod uit te breiden. De senaat wil dat de minister bekijkt of het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties en demonstraties moet worden verboden.