Burgemeester Halsema: 'Amsterdam gaat boerkaverbod niet handhaven'

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, gaat Amsterdam het boerkaverbod niet handhaven. Dat zei ze op een bijeenkomst in de wijk Slotervaart waar ze in gesprek ging met bewoners.

Volgens AT5 zei Halsema: "Laat ik een ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod. Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven." Ze gaf als voorbeeld dat vrouwen met een nikab niet uit de tram zullen worden gehaald.

Overleg Ollongren

Zowel de Eerste als Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel voor een beperkt boerkaverbod gestemd. Gezichtsbedekkende kleding mag daardoor niet meer gedragen worden in het openbaar vervoer, het onderwijs en in ziekenhuizen. Minister Ollongren is nog aan het overleggen met de sectoren voordat de wet in gaat. Op straat is de boerka niet verboden.

De uitspraak van burgemeester Halsema leidt meteen tot reacties van andere politici. Bijvoorbeeld van de Amsterdamse fractievoorzitter van Forum voor Democratie.