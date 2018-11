Rechter: 50Plus mag band met wetenschappelijk bureau verbreken

Het hoofdbestuur van 50Plus mocht de banden met het wetenschappelijk bureau van de partij verbreken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het wetenschappelijk bureau vond de verbreking onrechtmatig en spande daarom een kort geding aan tegen het bestuur, maar de rechter gaat niet in de bezwaren mee.

50Plus wil naar eigen zeggen volgend jaar verder met een kwalitatief beter onderzoeksbureau. Het huidige bureau spreekt van een rechtstreekse aanval op de onafhankelijkheid van het instituut, zowel inhoudelijk als financieel. Volgens het bureau wil het partijbestuur een volgzame denktank. De motivering van de rechter is nog niet bekend, die komt later.

Morgen wordt gepraat over nog een ander conflict binnen 50Plus. Dat gebeurt niet in de rechtszaal, maar op een extra ledenvergadering van de partij. Het hoofdbestuur wil af van een deel van de bestuursleden, omdat de samenwerking slecht is. Volgens de uitnodiging voor de vergadering slaagt het hoofdbestuur er nu niet in om zijn leidende rol waar te maken.